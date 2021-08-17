«Не знаем, живой или нет»: Тренер сборной России о Жиркове

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о возможности вызвать в команду полузащитника Юрия Жиркова.

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Карпин обратил внимание на то, что 37-летний футболист на данный момент не выступает ни за один клуб. «Как можно вызывать человека так, не видя его игры и тренировки?

Мы не знаем, живой он или нет», — объяснил невызов игрока фразой тренер.

Ранее 16 августа тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды на сентябрьские матчи. Жирков в число вызванных игроков не вошел.

Жирков стал самым возрастным футболистом в истории сборной России, приняв участие в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы против Бельгии. Защитнику на момент встречи исполнилось 37 лет и 296 дней. Российская сборная проиграла бельгийцам со счетом 0:3, а Жирков пропустил остаток турнира из-за травмы.