Агент объяснил, почему Жиго может покинуть «Спартак»

«С тех пор как Самуэль находится в Москве, он не живёт вместе со своей семьёй. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».