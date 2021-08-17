«Рома» объявила о переходе Абрахама из «Челси»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам стал игроком «Ромы», информирует сайт римлян. Ранее 23-летний англичанин прилетел в Рим и успешно прошел медосбледование. Контракт рассчитан на пять лет — до 30 июня 2026 года.
«Рома» заплатила за футболиста 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что зарплата Абрахама составит 5 миллионов евро за сезон (плюс 1 млн в качестве бонусов).
Напомним, Абрахам является воспитанником «Челси». В сезоне-2020/21 он сыграл в 32 матчах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.