«У него сейчас спад»: вернется ли Дзюба в сборную России

«Как правило, есть много факторов, которые влияют на спад футболиста. Здесь нужно конкретно его знать, смотреть, тут может быть и все вместе взятое, поэтому сложно говорить, не зная ситуации. Но то, что у него сейчас спад, я думаю, это все видят. Желаю ему, чтобы он как можно быстрее вышел из этого состояния.



Здесь много факторов, которые на это влияют. И это [неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020] один из них, который тоже повлиял. Сейчас нужно как можно быстрее выйти на свой прежний уровень, когда играл, когда забивал, когда был лидером сборной, капитаном. Стремиться к этой цели», — заключает Булыкин.