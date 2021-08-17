Агуэро намерен перебраться в МЛС

Несмотря на то, что более недели назад нападающий по приезду на тренировочную базу опроверг слухи о его возможном переходе, журналист Фил Китромилидес поделился информацией, что агенты игрока изучают возможность трансфера в одну из команд МЛС уже текущим летом. К тому же, «Барселона» испытывает проблемы с регистрацией Агуэро, так как некоторые игроки до сих пор не согласились на понижение зарплаты.