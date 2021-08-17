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Решение суда по делу Газизова и «Спартака» отложено на 24 августа

Чемпионат.com
55 минут назад

Решение суда по делу Шамиля Газизова и московского «Спартака» отложено на 24 августа.

Решение суда по делу Газизова и «Спартака» отложено
Фото: TwitterTwitter

Ответчик попросил приобщить к делу документы (копию трудового договора с Газизовым, протоколы о назначении и расторжении, дополнительное соглашение, равнозначные трудовые договоры с предыдущими директорами). Сторона Газизова взяла время на ознакомление с этой документацией.

«Сторона Газизова взяла время для ознакомления со всеми предоставленными документами, поэтому сегодня решения нет, и заседание переносится на 24 августа», — передаёт слова судьи корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, на предыдущем судебном заседании ходатайство Газизова о переносе дела в суд высшей юрисдикции было оставлено без удовлетворения. При этом Федун в заявлении третьего лица сообщил, что при подписании дополнительного соглашения к трудовому договору был введён в заблуждение.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия.

Позже стало известно, что Газизов выиграл суд у «Спартака», но клуб намерен оспорить решение.

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.

Футбол,Шамиль Газизов,Спартак,
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