Решение суда по делу Газизова и «Спартака» отложено

Решение суда по делу Шамиля Газизова и московского «Спартака» отложено на 24 августа.

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Ответчик попросил приобщить к делу документы (копию трудового договора с Газизовым, протоколы о назначении и расторжении, дополнительное соглашение, равнозначные трудовые договоры с предыдущими директорами). Сторона Газизова взяла время на ознакомление с этой документацией.

«Сторона Газизова взяла время для ознакомления со всеми предоставленными документами, поэтому сегодня решения нет, и заседание переносится на 24 августа», — передаёт слова судьи корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, на предыдущем судебном заседании ходатайство Газизова о переносе дела в суд высшей юрисдикции было оставлено без удовлетворения. При этом Федун в заявлении третьего лица сообщил, что при подписании дополнительного соглашения к трудовому договору был введён в заблуждение.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия.

Позже стало известно, что Газизов выиграл суд у «Спартака», но клуб намерен оспорить решение.