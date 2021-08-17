Синхронистка Шишкина назвала Дзюбу средненьким футболистом

«Светлана Ромашина или Артём Дзюба? Да что тут вообще выбирать? Конечно, Ромашина! Да это фу, даже сравнивать нельзя, вы чего? Это великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Они просто несравнимые величины», — цитирует слова Шишкиной «Спорт-Экспресс».