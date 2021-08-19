"Ты че спрашиваешь?": раскрыта реакция Карпина на вопрос о Дзюбе

«Реакция Карпина на вопрос про Дзюбу? Мне несколько человек после ухода Карпина из «Ростова» предъявили, что это я его уволил, — цитирует Журавеля Sports.ru. — Без преувеличения скажу, что, наверное, 20-й причиной это стало. Потому что Карпин за 10 дней совмещения увидел, как это тяжело, а флэш-интервью его добило. Он понял, что ему полгода отвечать не про свою команду, а про то, как сыграли сборники за другие команды. Я тебе больше скажу: после флэш-интервью за кадром он продолжил мне предъявлять, причем уж

Нет, он не послал, такого не было. Во-первых, мы давно знакомы, в такой манере он часто общался и со мной, и с коллегами. Ничего в этом нет вызывающего, тем более только что игра закончилась, проиграли, он заведенный. Он просто сказал: «Ну какой Дзюба, ###? Ты че спрашиваешь?» В этих предъявах нет ничего личного. Я тогда не мог предугадать, что Карпин уйдет из «Ростова», но понял, что он не в своей тарелке. И когда прочитал новость сутки спустя, то вообще не удивился".