Карпин пригласил в сборную России экс-врача «Спартака»

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Главный тренер сборной Валерий Карпин знаком с Вартапетовым по совместной работе в клубе. Последний покинул пост главы медицинского департамента красно-белых в 2019 году. В общей сложности Вартапетов провел в «Спартаке» 11 лет. Он заявил, что намерен совмещать должность в сборной России с основной работой. В данный момент Вартапетов — глава медицинского штаба кипрского клуба «Пафос».

Вартапетова пригласили в сборную страны после ухода с должности Эдуарда Безуглова. У россиянина возник конфликт с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, который, как отмечали в прессе, мешал работе медицинского штаба. Помимо Безуглова сборную покинул Михаил Бутовский. Безуглов работал в сборной России с 2012 года. Мартинес — новичок команды, его пригласил Карпин.