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Карпин пригласил в сборную России бывшего врача «Спартака»

Lenta.ruиещё 12
1 час назад

Медицинский штаб сборной России по футболу пополнил врач Михаил Вартапетов, известный по работе в московском «Спартаке». Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Карпин пригласил в сборную России экс-врача «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный тренер сборной Валерий Карпин знаком с Вартапетовым по совместной работе в клубе. Последний покинул пост главы медицинского департамента красно-белых в 2019 году. В общей сложности Вартапетов провел в «Спартаке» 11 лет. Он заявил, что намерен совмещать должность в сборной России с основной работой. В данный момент Вартапетов — глава медицинского штаба кипрского клуба «Пафос».

Вартапетова пригласили в сборную страны после ухода с должности Эдуарда Безуглова. У россиянина возник конфликт с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, который, как отмечали в прессе, мешал работе медицинского штаба. Помимо Безуглова сборную покинул Михаил Бутовский. Безуглов работал в сборной России с 2012 года. Мартинес — новичок команды, его пригласил Карпин.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Он сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова, который руководил командой с 2016 года.

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