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Антон Миранчук может оказаться в ЦСКА

Евро-футбол.Ру
49 минут назад

Московские «Локомотив» и ЦСКА могут совершить обмен футболистами. Из стана «железнодорожников» в стан «армейцев» может перебраться Антон Миранчук, а в обратном направлении – Константин Марадишвили. В настоящий момент стороны прорабатывают разные варианты, никаких договорённостей нет, утверждает телеграм-канал «Ложа прессы».

Антон Миранчук может оказаться в ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25-летний Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива», а 21-летний Константин Марадишвили – воспитанником ЦСКА. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, футболисты оцениваются соответственно в 12 и 2,5 миллиона евро.

Футбол,Антон Миранчук,Локомотив,ЦСКА,
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