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Олимпиада-2020

В сборной России произошел первый конфликт при Карпине

Вероника Полынина
54 минуты назад

В сборной Валерия Карпина произошел первый конфликт – за две недели до матча с Хорватией команду покинул глава медицинского штаба Эдуард Безуглов.

В сборной России произошел первый конфликт при Карпине
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает «Чемпионат», вместе с Безугловым из медицинского штаба сборной ушел врач Михаил Бутовский.

Безуглов был главой медицинского штаба сборной в течение последних девяти лет. Он же помог в кратчайшие сроки восстановиться от травмы прыгунье в высоту Марии Ласицкене, что позволило ей попасть на Игры в Токио и стать олимпийской чемпионкой.

По информации издания, Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский ушли из сборной в результате конфликта с испанским тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, которого Карпин привел из «Ростова».

Якобы испанский специалист, отвечающий за физическую форму и подготовку футболистов, вмешивался в работу медицинского штаба, требовал от врачей предоставлять ему отчеты, а также давал рекомендации по лечению и реабилитации игроков. Это вызвало раздражение у опытных медиков, которые считают, что они вправе сами регулировать и решать все вопросы, связанные со здоровьем игроков сборной.

Напомним, менее чем через две недели сборная России проведет первые матчи под руководством Валерия Карпина. 1 сентября россияне сыграют со сборной Хорватии в Москве, 4 сентября — со сборной Кипра в Никосии, а 7 сентября россияне примут в Москве команду Мальты.

Футбол,Михаил Бутовский,Эдуард Безуглов,Луис Мартинес,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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