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Игрок "Реала" порадовался уходу Месси из "Барселоны"

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

Футболист мадридского "Реала" Тони Кроос высказался об уходе Лионеля Месси из "Барселоны", передает Marca.

В "Реале" порадовались уходу Месси из "Барселоны"
Фото: ReutersReuters

"Посмотрим, как все пойдет. Этот ход может быть хорошим для "Реала", потому что наши главные соперники потеряли своего лучшего игрока. И, как следствие, может получиться что-то еще хорошее", - сказал Кроос.

10 августа французский "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере 700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года.

Ранее баскетболист Майкл Джордан заработал на переходе Месси в "ПСЖ" 6 млн.

Футбол,Майкл Джордан,Тони Кроос,Лионель Месси,Реал,
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