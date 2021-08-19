В "Барселоне" решили судьбу десятого номера Месси

Руководство каталонской "Барселоны" хочет, чтобы в сезоне-2021/22 никто не брал десятый номер, под которым играл Лионель Месси, передает Diario Sport.

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Отмечается, что при необходимости его отдадут молодому воспитаннику академии. Десятый номер хотел взять Коутинью, но он не получит его. 10 августа французский "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.

Соглашение рассчитано до 2023 года. Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере 700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде.