РФС оштрафовал Семака и Слуцкого

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал нескольких тренеров после четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Отмечается, что тренеры были наказы за выход за пределы технической зоны.

После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице лидирует петербургский «Зенит», в активе которого десять очков. Второе место занимает казанский «Рубин» (10), на третьей строчке располагается «Сочи» (9).