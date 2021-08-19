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РФС оштрафовал Семака и Слуцкого по итогам четвертого тура РПЛ

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал нескольких тренеров после четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

РФС оштрафовал Семака и Слуцкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается на официальном сайте РФС, Руй Витория («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Марко Николич («Локомотив») были оштрафованы на 20 тысяч, а Сандро Шварц («Динамо»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Шалимов («Урал») — на 10 тысяч.

Отмечается, что тренеры были наказы за выход за пределы технической зоны.

После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице лидирует петербургский «Зенит», в активе которого десять очков. Второе место занимает казанский «Рубин» (10), на третьей строчке располагается «Сочи» (9).

Ранее главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о конфликте между полузащитником команды Тонни де Вильеной и Владимиром Ильиным. Сообщалось, что футболисты повздорили на тренировке, после чего Вильена захотел покинуть команду. Отмечается, что из-за конфликта с Ильиным де Вильена был оштрафован.

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