РФС оштрафовал Семака и Слуцкого

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал нескольких тренеров после четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как сообщается на официальном сайте РФС, Руй Витория («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Марко Николич («Локомотив») были оштрафованы на 20 тысяч, а Сандро Шварц («Динамо»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Шалимов («Урал») — на 10 тысяч.
Отмечается, что тренеры были наказы за выход за пределы технической зоны.
После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице лидирует петербургский «Зенит», в активе которого десять очков. Второе место занимает казанский «Рубин» (10), на третьей строчке располагается «Сочи» (9).
Ранее главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о конфликте между полузащитником команды Тонни де Вильеной и Владимиром Ильиным. Сообщалось, что футболисты повздорили на тренировке, после чего Вильена захотел покинуть команду. Отмечается, что из-за конфликта с Ильиным де Вильена был оштрафован.