«Реал» и Бензема согласовали продление контракта

«Реал» и нападающий Карим Бензема договорились о продлении контракта, сообщает Николо Скира в своём «твиттере». Соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до 2023 года.

Фото: Reuters Reuters

Ранее сообщалось, что у Бензема будет возможность покинуть «Реал» до истечения срока действия контракта, если он почувствует, что уже не соответствует уровню команды. Действующий контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до 2022 года.