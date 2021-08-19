Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Менеджер Савин прокомментировал свой уход из сборной России по футболу

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Евгений Савин поделился мыслями по поводу своего ухода с поста генерального менеджера сборной России по футболу.

Менеджер Савин прокомментировал уход из сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья! Вчера я покинул пост менеджера сборной России по футболу. Завершается прекрасный этап в моей карьере, который начался далеким апрелем 2007 года, когда я, молодой/зелёный 21-летний студент МГИМО, вдруг стал помощником/переводчиком Гуса Хиддинка», — написал Савин в Facebook.

Он отметил, что первый год венчал Евро-2008, а ему было радостно работать со своими кумирами. Савин также вспомнил о периодах работы с Диком Адвокатом, Фабио Капелло, Леонидом Слуцким и Станиславом Черчесовым.

«Конечно же, нельзя не сказать обо всех замечательных футболистах, с которыми за эти годы удалось поработать. Перечислить всех не получится: не хватит поста! 158 матчей на моем счету в качестве сотрудника сборной — помню практический каждый! Огромная благодарность за доверие и поддержку Российскому футбольному союзу, всем руководителям, с которыми удалось поработать за эти годы, тренерским штабам, коллегам и партнёрам!» — подчеркнул Савин.

Он также назвал главным достижением появление в своей жизни по-настоящему близких и надёжных друзей. Савин также пожелал сборной России удачи в оставшихся матчах отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Савин работал в сборной с 2007 года, а с 2012-го занимал должность менеджера национальной команды.

Ранее в РФС подтвердили уход из сборной России врачей Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также менеджера Евгения Савина.

Футбол,Эдуард Безуглов,Фабио Капелло,Евгений Савин,Гус Хиддинк,Леонид Слуцкий,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,МГИМО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители