Менеджер Савин прокомментировал уход из сборной

«Конечно же, нельзя не сказать обо всех замечательных футболистах, с которыми за эти годы удалось поработать. Перечислить всех не получится: не хватит поста! 158 матчей на моем счету в качестве сотрудника сборной — помню практический каждый! Огромная благодарность за доверие и поддержку Российскому футбольному союзу, всем руководителям, с которыми удалось поработать за эти годы, тренерским штабам, коллегам и партнёрам!» — подчеркнул Савин.