УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста года

Полузащитники "Челси" Жоржиньо и Н'Голо Канте, а также хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне вошли в тройку номинантов на премию лучшему игроку года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Фото: © EPA-EFE/Carl Recine © EPA-EFE/Carl Recine

Победитель будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22, которая состоится 26 августа в Стамбуле.