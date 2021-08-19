УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста года

Полузащитники "Челси" Жоржиньо и Н'Голо Канте, а также хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне вошли в тройку номинантов на премию лучшему игроку года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Победитель будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22, которая состоится 26 августа в Стамбуле.
Также будет вручена награда лучшему тренеру года. На нее претендуют Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Томас Тухель ("Челси") и Роберто Манчини (сборная Италии).