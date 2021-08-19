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Олимпиада-2020

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста года

ТАССиещё 1
1 час назад

Полузащитники "Челси" Жоржиньо и Н'Голо Канте, а также хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне вошли в тройку номинантов на премию лучшему игроку года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста года
Фото: © EPA-EFE/Carl Recine© EPA-EFE/Carl Recine

Победитель будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22, которая состоится 26 августа в Стамбуле.

Также будет вручена награда лучшему тренеру года. На нее претендуют Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Томас Тухель ("Челси") и Роберто Манчини (сборная Италии).

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