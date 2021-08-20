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Месси пропустит матч ПСЖ с «Брестом»

RT на русском
2 часа назад

Аргентинский нападающий Лионель Месси не был включён в заявку ПСЖ на матч третьего тура французской Лиги 1 с «Брестом».

Месси пропустит матч ПСЖ с «Брестом»
Фото: EPAEPA

Об этом свидетельствует состав заявки на сайте парижан.

Встреча состоится 20 августа в Бресте.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

34-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны». Месси выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с каталонцами истёк 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Месси дебютирует за ПСЖ в матче четвёртого тура Лиги 1 с «Реймсом».

Футбол,Лионель Месси,
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