Карим Бензема продлил контракт с «Реалом»

«Реал» и нападающий Карим Бензема продлили контракт до 2023 года, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Фото: JUAN MANUEL SERRANO ARCE/GETTY IMAGES JUAN MANUEL SERRANO ARCE/GETTY IMAGES

Ранее сообщалось, что у Карима Бензема будет возможность покинуть мадридский «Реал» до истечения срока действия контракта, если он почувствует, что уже не соответствует уровню команды. Предыдущий контракт Бензема с мадридским «Реалом» был рассчитан до 2022 года.