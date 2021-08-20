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Олимпиада-2020

Валуев: полная отмена лимита на легионеров убьёт сборную России

Чемпионат.com
43 минуты назад

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Валуев: Полная отмена лимита на легионеров убьёт сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полная отмена лимита на легионеров абсолютно точно убьёт российскую сборную — допускать этого нельзя. Это будет уже не сборная России, а сборная натурализованных легионеров. Невразумительные игры российской сборной — проблема системы нашего футбола, лимит на легионеров тут ни при чём. Легионеры не станут российскими игроками, они не привнесут конкуренцию на уровне сборной. Да, это будет полезно для клубного футбола, для их выступления в еврокубках, но точно не для национальной команды.

Нужно сделать так, чтобы наш футбол внутри страны порождал конкурентоспособных игроков, чтобы многочисленные молодые таланты, которые у нас есть, не пропадали, чтобы они развивались, не боялись уезжать в Европу. И, конечно, зарплаты игроков должны соответствовать качеству работы, быть объективными.

Что касается возможного вмешательства Госдумы в вопрос отмены лимита на легионеров, то её будут притягивать как политический орган, так как это очень острый системный вопрос. Даже политический, с какой-то стороны. Поэтому, эта тема, наверное, будет как-то обсуждаться в контексте влияния на сборную России и международный имидж», — приводит слова Валуева Sport24.

Футбол,Николай Валуев,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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