Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России. В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в эти минуты принимает «Ахмат». Акинфеев вышел на поле в стартовом составе.

Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Для Акинфеева этот матч стал 490-м в чемпионате России. Он превзошёл рекорд бывшего одноклубника Сергея Игнашевича по этому показателю.

Голкипер выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету Акинфеева 678 встреч за московский ЦСКА, в которых он пропустил 605 мячей, при этом в его активе 286 матчей «на ноль». Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.