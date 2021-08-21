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Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России

Чемпионат.comиещё 10
48 минут назад

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России. В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в эти минуты принимает «Ахмат». Акинфеев вышел на поле в стартовом составе.

Акинфеев стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Для Акинфеева этот матч стал 490-м в чемпионате России. Он превзошёл рекорд бывшего одноклубника Сергея Игнашевича по этому показателю.

Голкипер выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету Акинфеева 678 встреч за московский ЦСКА, в которых он пропустил 605 мячей, при этом в его активе 286 матчей «на ноль». Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.

Московский ЦСКА в 4 матчах набрал 6 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (6) — на девятом месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).

Футбол,Сергей Игнашевич,Игорь Акинфеев,ЦСКА,Зенит,
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