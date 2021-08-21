Деньги от проигрышей россиян пойдут на развитие спорта

В России с 1 сентября 2021 года вступает в силу закон о перечислении доходов от азартных игр на развитие спорта, сообщает ИА DEITA.RU. Единый регулятор азартных игр начнет собирать платежи с букмекерских контор.
Ставка составит полтора процента от базы расчета целевых отчислений, которые не могут быть меньше 30 миллионов рублей в квартал. Планируется, что деньги от проигрышей россиян будут получать общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Разложены по полочкам и суммы.
По приказу Минспорта, 20 процентов должно идти на мероприятия по развитию детско-юношеского спорта, а остальные 80 процентов - на поддержку и развитие самой спортивной лиги или федерации. С 1 сентября 2021 года вступает в силу норма, что кредитная организация, через которую работают букмекеры и тотализаторы, должна присоединиться к информационной системе регулятора. За нарушение этого требования компанию могут лишить лицензии.