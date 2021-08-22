Клопп раскритиковал стиль игры "Бернли"

Не считаю это правильным, но я не принимаю решения. Я слышал о том, что надо давать играть, но это приводит к таким ситуациям. В эпизоде со вторым голом "Брентфорда" в ворота "Арсенала" в 1-м туре АПЛ должны были фиксировать фол. Нельзя схватить вратаря за руки и сказать: "Это футбол". Об этом нужно подумать дважды и трижды.