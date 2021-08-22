Роналду остался на скамейке запасных на матч «Ювентуса»

Сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что уход Роналду может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».