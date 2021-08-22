Месси ждут в США. Он уже купил шесть квартир в Майами

Лео с Криштиану всё-таки сыграют вместе?

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Лионель Месси не успел ещё дебютировать в «ПСЖ», с которым подписал контракт по схеме «2+1», а слухи уже отправляют его в следующий клуб. Но не сейчас, а по истечении действующего соглашения с французским грандом.

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Месси ведёт переговоры с «Интер Майами»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет, чтобы перед завершением карьеры Месси сыграл за его команду, сообщает Mirror. По информации источника, бывший английский футболист уже провёл переговоры с Лео и намеревается нанять его. Сам Месси недавно купил шесть роскошных квартир в Майами и, кажется, планирует остаться там жить после завершения карьеры. Возможно, ему даже предложат возможность купить франшизу МЛС. Так поступил Бекхэм, повесив бутсы на гвоздь. Помимо Месси, владелец «Интер Майами» собирается договориться с Криштиану Роналду.

Важно отметить, что о желании поиграть в США нападающий «ПСЖ» заявил ещё в конце прошлого года. «Мне хочется дождаться конца сезона, прежде чем что-то комментировать. Пока нет никакой ясности относительно будущего. Важно закончить год хорошо. Как я всегда отмечал, у меня присутствует желание пожить в США. Хочется получать удовольствие от выступлений в местном первенстве. Но не могу знать, получится так или нет. Я хочу жить в Барселоне. Когда моя карьера подойдёт к концу, я хочу работать в клубе в какой-то другой роли. Не вижу себя тренером. Возможно, это будет должность спортивного директора», — сказал Месси в декабре.

За «Интер Майами» играют Игуаин и Матюиди

«Интер Майами» был основан 29 января 2018 года. В 2020 году клуб Бекхэма дебютировал в МЛС. С первой попытки команда вышла в квалификацию плей-офф турнира, но не смогла пройти «Нэшвилл». В этом сезоне дела у «Интера» идут хуже. После 19 матчей он располагается на 11-м месте в Восточной конференции, не дающем права участвовать в плей-офф. Впереди у клуба Бекхэма 15 игр, поэтому есть время поправить положение и подняться в турнирной таблице.

В «Интере Майами» уже есть большая диаспора аргентинцев: защитники Хорхе Фигаль и Леандро Пирес, нападающие Хулиан Карранса, Федерико и Гонсало Игуаин. Также в команде есть тренеры с аргентинским гражданством — Клаудио Арсено и Себастьян Саха (тренер вратарей). Возглавляет клуб из Майами не менее известный Фил Невилл, который оставил работу с женской сборной Англии ради опыта в МЛС. В «Интере» есть даже чемпион мира — Блез Матюиди.

Бекхэм сможет приобрести сразу Месси и Роналду. Правила МЛС позволяют

Согласно правилу «назначенного игрока», американские клубы могут иметь в заявке до трёх игроков с зарплатой выше установленного максимума. Это нововведение стало частью американской лиги после перехода Дэвида Бекхэма в «ЛА Гэлакси»: тогда руководство лиги предполагало, что такое исключение позволит клубам МЛС бороться за звёздных игроков на мировом рынке, но при этом сохранять финансовый баланс. Сейчас у «Интера Майами» есть три футболиста с зарплатой выше максимума: Писарро ($ 3,05 млн), Матюиди ($ 1,5 млн), Гонсало Игуаин ($ 5,1 млн). У французского полузащитника контракт истекает после этого сезона, у аргентинца — 31 декабря 2022 года.