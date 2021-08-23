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Аллегри назвал причину, почему Роналду остался в запасе в матче с "Удинезе"

Soccer Newsиещё 1
23 августа 2021

Аллегри назвал причину, почему Роналду остался в запасе в матче с "Удинезе"
Фото: газета.ругазета.ру

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, почему нападающий команды Криштиану Роналду вышел на поле лишь на замену в матче 1-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (2:2).

"С Роналду все в порядке. Перед матчем мы пообщались и я решил оставить его в запасе, исходя из состояния Криштиану, так как он был нужен нам во втором тайме. Он вышел и хорошо сыграл, даже забил гол", - приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Напомним, что Роналду забил гол на 95-й минуте при счете 2:2, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Футбол,Криштиану Роналду,
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