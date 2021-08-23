Аллегри назвал причину, почему Роналду остался в запасе в матче с "Удинезе"

"С Роналду все в порядке. Перед матчем мы пообщались и я решил оставить его в запасе, исходя из состояния Криштиану, так как он был нужен нам во втором тайме. Он вышел и хорошо сыграл, даже забил гол", - приводит слова Аллегри Sport Mediaset.