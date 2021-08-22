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«Атлетико Мадрид» минимально обыграл «Эльче» в матче второго тура Примеры

Чемпионат.com
50 минут назад

Сегодня, 22 августа, в матче второго тура испанской Примеры встречались «Атлетико Мадрид» и «Эльче». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев 1:0.

«Атлетико Мадрид» минимально обыграл «Эльче»
Фото: ReutersReuters

Счёт был открыт на 39-й минуте первого тайма. Родриго Де Пауль выдал пас на Анхеля Корреа. Вратарь «Эльче» Кико Касилья пытался сыграть на опережение, однако ошибся на выходе, после чего Корреа бил уже практически по пустым воротам. Этот мяч так и остался единственным в матче.

После двух туров «Атлетико Мадрид» лидирует в турнирной таблице. «Матрасники», набрав 6 очков, продолжают защиту чемпионского титула. «Эльче» расположился на 16-й строчке, в его активе 1 очко.

В следующем туре обе команды проведут свои матчи дома. 28 августа «Эльче» примет на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» «Севилью», а 29 августа в гости к «Атлетико Мадрид» пожалует «Вильярреал».

Футбол,Мануэль Мартинес,Анхель Корреа,
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