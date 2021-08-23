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Болельщики напали на футболистов в ходе матча чемпионата Франции

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
27 минут назад

Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем» прерван из-за выбежавших на поле и совершивших нападение на игроков болельщиков.

Болельщики напали на футболистов на матче чемпионата Франции
Фото: ТАССТАСС

В концовке встречи сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов. Беспорядки спровоцировал полузащитник «Марселя» Димитри Пайет. Один из болельщиков попал в него бутылкой, когда игрок исполнял угловой удар. Футболист бросил предмет в толпу, после чего болельщики прорвались на поле. По информации телеканала RMC, три футболиста «Марселя» получили травмы, среди них Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес. Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу «Ниццы», передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2018 года во Франции россиян приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в нападении на болельщиков сборной Англии во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. В 2016 году во Франции приговорили трех россиян к лишению свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия – Россия на Евро-2016.

Футбол,Луан Перес,ИТАР-ТАСС,
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