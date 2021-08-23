«Манчестер Сити» предпримет новую попытку приобрести Кейна на этой неделе

«Манчестер Сити» на этой неделе попытается приобрести у «Тоттенхэма» английского форварда Гарри Кейна. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Сити» уже достиг соглашения с нападающим по личному контракту до 2026 года. В свою очередь, «Тоттенхэм» не хочет расставаться с игроком и просит за футболиста 175 млн.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью футбольного клуба «Манчестер Сити» остаётся нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, несмотря на то что Жорже Мендеш, агент португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, предложил португальца руководству английского клуба.