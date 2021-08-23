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Футболист Киммих продлил контракт с "Баварией"

ТАССиещё 5
49 минут назад

Футболист германской "Баварии" Йозуа Киммих продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенской команды.

Киммих продлил контракт с "Баварией"
Фото: © EPA-EFE/Alexander Hassenstein© EPA-EFE/Alexander Hassenstein

Контракт с защитником рассчитан до 2025 года.

"В "Баварии" я могу наслаждаться футболом и заниматься любимым делом. У нас отличная команда, с которой мы продолжим добиваться самых высоких результатов, - сказал Киммих. - Моей семье очень комфортно в Мюнхене, и я убежден, что в ближайшие годы "Бавария" продолжит улучшать свои результаты".

Киммиху 26 лет, он выступает за "Баварию" с 2015 года. Всего защитник принял участие в 264 играх за мюнхенцев, забил 30 голов и отдал 73 результативные передачи. Киммих является шестикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка Германии, пять раз выигрывал Суперкубок Германии, а также по разу становился победителем Лиги чемпионов, Супреркубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Футбол,Йозуа Киммих,УЕФА,
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