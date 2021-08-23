Киммих продлил контракт с "Баварией"

"В "Баварии" я могу наслаждаться футболом и заниматься любимым делом. У нас отличная команда, с которой мы продолжим добиваться самых высоких результатов, - сказал Киммих. - Моей семье очень комфортно в Мюнхене, и я убежден, что в ближайшие годы "Бавария" продолжит улучшать свои результаты".