Глушаков захотел вернуться в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выразил готовность вернуться в состав сборной России. Об этом 34-летний футболист заявил ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глушаков считает, что еще не сказал последнего слова в сборной России. Футболист отметил, что его статистика в матчах чемпионата Российской премьер-лиги говорит о том, что он достоин вызова в национальную команду. По мнению Глушакова, он не хуже любого российского полузащитника, а разговоры о его возрасте — «пыль в глаза болельщикам и людям, которые смотрят футбол у телевизора».

Футболист отметил, что его не вызывают в сборную России последние три года не по спортивным причинам, а из-за интриг. Он добавил, что готов продолжать тренироваться и помогать национальной команде, которой под руководством Валерия Карпина в сентябре предстоят отборочные матчи чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.