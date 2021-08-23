«Стыд и позор». Геркус раскритиковал «Локомотив» за троллинг Крыховяка

Стыд ещё не только в содержании поста, абсолютно неуважительном прежде всего к самим себе, своей истории, а в том, что цвета клуба «Локомотив» неправильные. «Локо» НЕ красно-зелёно-белые, хотя хоккеисты могут и путать», — написал Геркус в своём «твиттере».