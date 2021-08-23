Дюков: РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил президент организации Александр Дюков.

Фото: ТАСС ТАСС

В середине августа издание Daily Storm сообщило, что РФС разослал клубам Российской премьер-лиги предложения по изменению формата проведения чемпионата страны, одним из пунктов реформ является полная отмена лимита на иностранных игроков. Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.

"Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе", - сказал Дюков.

Глава РФС отметил, что между успешным выступлением сборной России и лимитом на легионеров нет прямой связи. "В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше", - подчеркнул он.

Также президент РФС высказался о сотрудничестве с нидерландской компанией Hypercube, вместе с которой организация провела исследование и в середине июля представила четыре варианта реформирования системы российского футбола. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. При этом в РФС отметили, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет. Тогда же руководитель Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что наиболее предпочтительным для реализации в России является формат "Юпитер-16".