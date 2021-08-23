РФС предложил отменить лимит на легионеров

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация предложила отказаться от лимита на легионеров. Об этом Дюков заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Ранее уже сообщалось, что РФС направил письма клубам РПЛ, в которых предложил провести реформы российского футбола. По данным СМИ, среди пунктов, которые были в письме, содержалось и предложение отменить лимит на легионеров.