Без Дзюбы, но с 5 вратарями: Карпин назвал итоговый состав на сентябрьские матчи

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал итоговый состав на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. В него, ожидаемо, не попал нападающий Артем Дзюба, при этом в заявке оказались сразу 5 вратарей, передает "Уралинформбюро".