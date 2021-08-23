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Олимпиада-2020

Без Дзюбы, но с 5 вратарями: Карпин назвал итоговый состав на сентябрьские матчи

Уралинформбюроиещё 7
1 час назад

Без Дзюбы, но с 5 вратарями: Карпин назвал итоговый состав на сентябрьские матчи
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал итоговый состав на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. В него, ожидаемо, не попал нападающий Артем Дзюба, при этом в заявке оказались сразу 5 вратарей, передает "Уралинформбюро".

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В целом состав выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Сергей Песьяков ("Ростов").

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Станислав Магкеев ("Локомотив" Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва).

Отличия от предварительного списка в четырех фамилиях: Карпин решил отцепить защитников Дмитрия Чистякова, Федора Кудряшова и Сергея Терехова, а также полузащитника Дениса Макарова.

"Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену, – приводит слова Карпина РФС. – Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в "Антальяспоре". К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из "Сочи" получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из "Краснодара", который был следующим кандидатом на эту позицию. Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные".

Стоит напомнить, что сборная России в сентябре проведет три матча в борьбе за выход на ЧМ-2022: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Футбол,Илья Самошников,Арсен Захарян,Станислав Магкеев,Юрий Дюпин,Игорь Дивеев,Зелимхан Бакаев,Далер Кузяев,Андрей Лунев,Артем Дзюба,Федор Смолов,Александр Максименко,Георгий Джикия,Денис Макаров,Дмитрий Чистяков,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Заболотный,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Сергей Терехов,Сергей Песьяков,Максим Мухин,Денис Черышев,Роман Зобнин,Алексей Миранчук,Валерий Карпин,Сергей Петров,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Александр Головин,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,Уралинформбюро,
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