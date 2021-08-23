Без Дзюбы, но с 5 вратарями: Карпин назвал итоговый состав на сентябрьские матчи

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал итоговый состав на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. В него, ожидаемо, не попал нападающий Артем Дзюба, при этом в заявке оказались сразу 5 вратарей, передает "Уралинформбюро".
В целом состав выглядит следующим образом:
Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Сергей Песьяков ("Ростов").
Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Станислав Магкеев ("Локомотив" Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия").
Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва).
Отличия от предварительного списка в четырех фамилиях: Карпин решил отцепить защитников Дмитрия Чистякова, Федора Кудряшова и Сергея Терехова, а также полузащитника Дениса Макарова.
"Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену, – приводит слова Карпина РФС. – Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в "Антальяспоре". К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из "Сочи" получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из "Краснодара", который был следующим кандидатом на эту позицию. Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные".
Стоит напомнить, что сборная России в сентябре проведет три матча в борьбе за выход на ЧМ-2022: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).