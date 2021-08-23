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Олимпиада-2020

Назван итоговый состав сборной России по футболу

Lenta.ru
34 минуты назад

Назван итоговый состав сборной России по футболу для подготовки к матчам со сборными Хорватии, Кипра и Мальты. Список доступен в Telegram-канале национальной команды.

Назван итоговый состав сборной России по футболу
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

В окончательный состав вошли 29 игроков. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

В сентябре команде Валерия Карпина предстоят матчи в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 сентября россияне примут дома команду Хорватии, а 4 сентября состоится выездная встреча с Кипром. 7 сентября на стадионе «Открытие-Арена» сборная России сыграет с Мальтой.

Футбол,Денис Макаров,Дмитрий Чистяков,Сергей Терехов,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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