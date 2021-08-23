Назван итоговый состав сборной России по футболу для подготовки к матчам со сборными Хорватии, Кипра и Мальты. Список доступен в Telegram-канале национальной команды.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Миридонов / Коммерсантъ

В окончательный состав вошли 29 игроков. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.