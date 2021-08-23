В «Локомотиве» объяснили пост в соцсетях про Крыховяка

«Клубом был выбран определенный коммуникационный план для матча с «Краснодаром», основанный на том, что между соперниками есть общая черта — зеленый цвет. Помимо зеленого цвета, есть игроки, которые выступали за обе команды — Смолов и Крыховяк. Исходя из идеи того, что есть общего между клубами, последовательно были опубликованы промо к матчу (19 августа) и видео со Смоловым (22 августа).