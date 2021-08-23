Три нападающих, пять вратарей: объявлен состав сборной России на матч с Хорватией

Тренерский штаб национальной сборной России определился с итоговым списком футболистов, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. В окончательном списке сразу пять вратарей и лишь три нападающих.
Стал известен состав сборной России на ближайшие отборочные матчи к чемпионату мира-2022. Матч с Хорватией состоится в Москве 1 сентября в 21:45 (мск). С Кипром — в Никосии 4 сентября в 19:00 (мск). Встреча с Мальтой пройдет в Москве 7 сентября в 21:45 (мск).
Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Сергей Песьяков ("Ростов"). Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Станислав Магкеев ("Локомотив" Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив" Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия").
Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва).
По сравнению с ранее обнародованным списком кандидатов в национальную команду тренерский штаб отцепил от состава четверых футболистов. Это Дмитрий Чистяков ("Зенит" Санкт-Петербург), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Денис Макаров ("Динамо" Москва).
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему именно четверо этих футболистов не попали в окончательный список сборной.
"Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в "Антальяспоре". К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из "Сочи" получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из "Краснодара", который был следующим кандидатом на эту позицию. Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные", – приводит слова Карпина Telegram-канал сборной России.
Главный вопрос к Карпину по поводу его списка касается в первую очередь вратарей. Зачем их на сборах целых пять, если нападающих вызвано всего трое? Но ответ на этот вопрос в принципе уже был дан. Главный тренер национальной команды заявил, что все вопросы по вратарям нужно адресовать Виталию Кафанову, который будет в сборной заниматься этой темой. И сейчас он хочет познакомиться с максимально возможным количеством кандидатов.
Бывший голкипер "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что в решении Карпина нет ничего плохого.
"Пять вратарей — это, может, даже и хорошо. Ничего страшного, ибо из этих пяти будет выбор. На данный момент это правильно. Пускай вызывают, пускай готовятся. Эти вратари должны чувствовать, что они одни из лучших в России. Я согласен, что у нас нет явного первого номера. Наверное, поэтому и приглашают пять человек в сборную. Только так можно выявить, кто будет первым", — сказал Дасаев в интервью "Спорт-Экспрессу"
Еще одна интрига от Карпина, которая, возможно, сохранится до матча с Хорватией - кто будет капитаном сборной. Сам тренер заявил, что сначала посмотрит на всех игроков в рабочем процессе, а затем решит, назначит ли он сам капитана или же его будет выбирать команда. Исходя из текущего состава сборной главным кандидатом на роль капитана называют защитника "Спартака" Георгия Джикию.