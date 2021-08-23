Три нападающих, пять вратарей: объявлен состав сборной России на матч с Хорватией

Тренерский штаб национальной сборной России определился с итоговым списком футболистов, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. В окончательном списке сразу пять вратарей и лишь три нападающих.

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Стал известен состав сборной России на ближайшие отборочные матчи к чемпионату мира-2022. Матч с Хорватией состоится в Москве 1 сентября в 21:45 (мск). С Кипром — в Никосии 4 сентября в 19:00 (мск). Встреча с Мальтой пройдет в Москве 7 сентября в 21:45 (мск).

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Состав

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва).

Кого отцепили

По сравнению с ранее обнародованным списком кандидатов в национальную команду тренерский штаб отцепил от состава четверых футболистов. Это Дмитрий Чистяков ("Зенит" Санкт-Петербург), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Денис Макаров ("Динамо" Москва).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему именно четверо этих футболистов не попали в окончательный список сборной.

"Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в "Антальяспоре". К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из "Сочи" получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из "Краснодара", который был следующим кандидатом на эту позицию. Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные", – приводит слова Карпина Telegram-канал сборной России.

Вратари

Главный вопрос к Карпину по поводу его списка касается в первую очередь вратарей. Зачем их на сборах целых пять, если нападающих вызвано всего трое? Но ответ на этот вопрос в принципе уже был дан. Главный тренер национальной команды заявил, что все вопросы по вратарям нужно адресовать Виталию Кафанову, который будет в сборной заниматься этой темой. И сейчас он хочет познакомиться с максимально возможным количеством кандидатов.

Бывший голкипер "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что в решении Карпина нет ничего плохого.

"Пять вратарей — это, может, даже и хорошо. Ничего страшного, ибо из этих пяти будет выбор. На данный момент это правильно. Пускай вызывают, пускай готовятся. Эти вратари должны чувствовать, что они одни из лучших в России. Я согласен, что у нас нет явного первого номера. Наверное, поэтому и приглашают пять человек в сборную. Только так можно выявить, кто будет первым", — сказал Дасаев в интервью "Спорт-Экспрессу"

Капитан