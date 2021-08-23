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Олимпиада-2020

Три нападающих, пять вратарей: объявлен состав сборной России на матч с Хорватией

Газета.Ru
34 минуты назад

Тренерский штаб национальной сборной России определился с итоговым списком футболистов, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. В окончательном списке сразу пять вратарей и лишь три нападающих.

Три нападающих, пять вратарей: объявлен состав сборной России на матч с Хорватией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стал известен состав сборной России на ближайшие отборочные матчи к чемпионату мира-2022. Матч с Хорватией состоится в Москве 1 сентября в 21:45 (мск). С Кипром — в Никосии 4 сентября в 19:00 (мск). Встреча с Мальтой пройдет в Москве 7 сентября в 21:45 (мск).

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Состав

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Сергей Песьяков ("Ростов"). Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Станислав Магкеев ("Локомотив" Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив" Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва).

Кого отцепили

По сравнению с ранее обнародованным списком кандидатов в национальную команду тренерский штаб отцепил от состава четверых футболистов. Это Дмитрий Чистяков ("Зенит" Санкт-Петербург), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Денис Макаров ("Динамо" Москва).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему именно четверо этих футболистов не попали в окончательный список сборной.

"Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в "Антальяспоре". К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из "Сочи" получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из "Краснодара", который был следующим кандидатом на эту позицию. Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные", – приводит слова Карпина Telegram-канал сборной России.

Вратари

Главный вопрос к Карпину по поводу его списка касается в первую очередь вратарей. Зачем их на сборах целых пять, если нападающих вызвано всего трое? Но ответ на этот вопрос в принципе уже был дан. Главный тренер национальной команды заявил, что все вопросы по вратарям нужно адресовать Виталию Кафанову, который будет в сборной заниматься этой темой. И сейчас он хочет познакомиться с максимально возможным количеством кандидатов.

Бывший голкипер "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что в решении Карпина нет ничего плохого.

"Пять вратарей — это, может, даже и хорошо. Ничего страшного, ибо из этих пяти будет выбор. На данный момент это правильно. Пускай вызывают, пускай готовятся. Эти вратари должны чувствовать, что они одни из лучших в России. Я согласен, что у нас нет явного первого номера. Наверное, поэтому и приглашают пять человек в сборную. Только так можно выявить, кто будет первым", — сказал Дасаев в интервью "Спорт-Экспрессу"

Капитан

Еще одна интрига от Карпина, которая, возможно, сохранится до матча с Хорватией - кто будет капитаном сборной. Сам тренер заявил, что сначала посмотрит на всех игроков в рабочем процессе, а затем решит, назначит ли он сам капитана или же его будет выбирать команда. Исходя из текущего состава сборной главным кандидатом на роль капитана называют защитника "Спартака" Георгия Джикию.

Футбол,Илья Самошников,Арсен Захарян,Станислав Магкеев,Виталий Кафанов,Юрий Дюпин,Игорь Дивеев,Ринат Дасаев,Зелимхан Бакаев,Далер Кузяев,Андрей Лунев,Федор Смолов,Александр Максименко,Георгий Джикия,Денис Макаров,Дмитрий Чистяков,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Заболотный,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Сергей Терехов,Сергей Песьяков,Максим Мухин,Денис Черышев,Роман Зобнин,Алексей Миранчук,Валерий Карпин,Сергей Петров,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Александр Головин,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Динамо,Зенит,Спартак,
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