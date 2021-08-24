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Олимпиада-2020

Тренер "Зенита" Семак оценил назначение Карпина в сборную России

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Семак оценил назначение Карпина в сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист заявил, что Российский футбольный союз (РФС) не предлагал ему возглавить национальную команду.

«Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю. Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить», — цитирует Семака «РБК-Спорт».

Наставник сине-бело-голубых отметил, что большой проблемой сборной России являются центральные защитники.

«Даже в Олимп-ФНЛ в 80% случаев в центре защиты играют футболисты старше 30 лет. Черпать особо некого. Но я не сомневаюсь, что Валерий Георгиевич сделает все возможное», — сказал Семак.

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее глава РФС Александр Дюков рассказал, почему Карпин возглавил сборную России.

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