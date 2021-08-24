В РФС рассказали об огромных заработках российских игроков

Президент российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о проблемах с мотивацией у некоторых игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению функционера, потеря стимула к выступлениям на высоком уровне связана с заключением крупных контрактов. Дюков отметил, что большие деньги, которые получили эти игроки, связаны с так называемым «бонусом за паспорт».

Этим словосочетанием глава РФС описал ситуацию, при которой в условиях лимита на легионеров российские футболисты клубов РПЛ могут получить больше, чем заслуживают. Конкретных примеров Дюков не приводил.