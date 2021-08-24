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Семак признал зарплаты российских футболистов завышенными

Lenta.ru
48 минут назад

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил завышенные зарплаты российских футболистов. Об этом сообщает РБК.

Семак признал зарплаты российских игроков завышенными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист признал существование проблемы и связал ее с лимитом на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата в РПЛ завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит», — заявил Семак.

При этом тренер «Зенита» высказался против введения в РПЛ потолка зарплат. По мнению Семака, ограничения всегда можно обойти.

Ранее во вторник, 24 августа, о потерявших мотивацию российских футболистах высказался президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он связал это с заключением игроками крупных контрактов с клубами.

Футбол,Сергей Семак,Александр Дюков,РФС,Зенит,
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