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Олимпиада-2020

На матч «Спартак» — «Сочи» назначены судьи из Краснодарского края. Кашшаи нужен новый скандал?

Спорт-Экспресс
1 час назад

Сегодня объявлены бригады арбитров, назначенных на матчи 6-го тура Тинькофф чемпионата России. Игру «Спартак» — «Сочи» с участием команды из Краснодарского края доверили судить двум краснодарцам — Алексею Стипиди и Андрею Гурбанову.

На матч «Спартак» — «Сочи» назначили кубанских судей
Фото: premierliga.rupremierliga.ru

Они будут помогать Виталию Мешкову. Также в бригаде петербуржец Иван Сиденков (ВАР) и представитель Ленинградской области Егор Болховитин (АВАР).

С учетом прошлогоднего скандала, после которого завершил карьеру Алексей Еськов и едва не сделал то же самое Василий Казарцев, назначение не может не вызвать вопросы. Да, по очереди Стипиди и Гурбанов раньше изредка работали на домашних играх сочинцев. Но вместе на гостевом матче они оказались впервые.

А, к примеру, сочинец Павел Кукуян никогда не судил встречи с участием «Краснодара» в роли арбитра или ВАР. И, наоборот, представляющий Краснодар Анатолий Жабченко никогда не назначался видеоарбитром на игры «Сочи». Значит, такое ограничение существует.

По моим данным, в ходе прошлого чемпионата глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи решил воздержаться от использования краснодарских ассистентов на матчах «Сочи», чтобы сохранять географическую нейтральность. Так что же изменилось в новом сезоне?

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