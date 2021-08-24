«Вест Хэм» близок к покупке Влашича за € 30 млн

«Вест Хэм» близок к тому, чтобым заплатить за полузащитника ЦСКА Николу Влашича 30 млн, которые требует московский клуб, сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в "твиттере".

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Сегодня, 24 августа, лондонцы проведут встречу с агентом футболиста.

Сообщалось, что в услугах хорватского хавбека заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». По данным источника, руководство и тренерский штаб «молотобойцев» видят во Влашиче потенциальную замену Джесси Лингарду, который по окончании аренды вернулся в «Манчестер Юнайтед».

ЦСКА готов расстаться с игроком, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, согласно которой общая сумма трансфера составит около 25 млн.