Семин раскритиковал идею отмены лимита на легионеров

Главный тренер "Ростова" Юрий Семин выступил против отмены лимита на легионеров.
"Почему-то все думают, что отмена лимита на легионеров — панацея от всех проблем российского футбола, и она принесет моментальный результат. Считаю, что подобная инициатива — либо наивность, либо попытка изобразить бурную деятельность по реформированию нашего футбола", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс". Специалист считает, что отмену лимита стоит рассматривать в Футбол в комплексе со структурой проведения соревнований. "Изменения в ней сейчас предложили голландцы из фирмы Hypercube, которые, может, и руководствуются благими намерениями, но не понимают наших реалий. Завтра они уедут и тут же забудут о России, а нам придется годами расхлебывать последствия их поверхностных решений", — отметил Семин.
По мнению наставника "Ростова", возможность купить качественного иностранного футболиста могут шесть команды чемпионата России. Семин уверен, что россияне потеряют большинство мест в стартовых составах клубов топ-6 и вынуждены будут уйти в команды, которые борются за выживание.
"Наши футболисты, покинувшие топ-клубы, не смогут выступать в еврокубках и набираться международного опыта. А "голландская" формула чемпионата не позволит им часто встречаться с представителями большой шестерки, заполненной иностранцами", — заключил специалист.
Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "8+17", при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно. 23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита "10+15", при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев.
При этом их количество на поле не ограничено. 13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.
Ранее РФС объявил дату голосования по формату РПЛ и лимиту на легионеров.