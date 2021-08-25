Семин раскритиковал идею отмены лимита на легионеров

"Почему-то все думают, что отмена лимита на легионеров — панацея от всех проблем российского футбола, и она принесет моментальный результат. Считаю, что подобная инициатива — либо наивность, либо попытка изобразить бурную деятельность по реформированию нашего футбола", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс". Специалист считает, что отмену лимита стоит рассматривать в Футбол в комплексе со структурой проведения соревнований. "Изменения в ней сейчас предложили голландцы из фирмы Hypercube, которые, может, и руководствуются благими намерениями, но не понимают наших реалий. Завтра они уедут и тут же забудут о России, а нам придется годами расхлебывать последствия их поверхностных решений", — отметил Семин.