Раскрыт доход Газизова в "Спартаке"

Заработная плата бывшего генерального директора московского "Спартака" Шамиля Газизова в столичном клубе составляла 6 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Заработная плата Газизова в "Спартаке" составляла 6 миллионов рублей ежемесячно. При этом последний платеж Газизовым был проведен на сумму 88 миллионов рублей. Маловероятно, что он представлял себе, что его зарплата так сильно выросла. Все его действия говорят о том, что он очень спешил. Кроме того, платежное поручение говорит о том, что общество никогда такое решение не одобряло", — сказала представитель "красно-белых" Завьялова во время заседания суда.
В марте "Капитальные активы", которым принадлежит 22% акций "Спартака", подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.
Напомним, что Газизов выиграл суд у "Спартака" о выплате 299,4 млн рублей выходного пособия по допсоглашению к трудовому договору. Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора.
Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым. На пост генерального директора красно-белых Газизова назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в "Уфу".
Ранее сообщалось, что Шамиль Газизов рассказал, чему его научила работа в "Спартаке".