Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Стало известно, сколько в месяц получал Газизов в "Спартаке"

Газета.Ruиещё 3
38 минут назад

Заработная плата бывшего генерального директора московского "Спартака" Шамиля Газизова в столичном клубе составляла 6 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает РИА "Новости".

Раскрыт доход Газизова в "Спартаке"
Фото: ФК «Спартак»ФК «Спартак»

"Заработная плата Газизова в "Спартаке" составляла 6 миллионов рублей ежемесячно. При этом последний платеж Газизовым был проведен на сумму 88 миллионов рублей. Маловероятно, что он представлял себе, что его зарплата так сильно выросла. Все его действия говорят о том, что он очень спешил. Кроме того, платежное поручение говорит о том, что общество никогда такое решение не одобряло", — сказала представитель "красно-белых" Завьялова во время заседания суда.

В марте "Капитальные активы", которым принадлежит 22% акций "Спартака", подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

Напомним, что Газизов выиграл суд у "Спартака" о выплате 299,4 млн рублей выходного пособия по допсоглашению к трудовому договору. Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора.

Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым. На пост генерального директора красно-белых Газизова назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в "Уфу".

Ранее сообщалось, что Шамиль Газизов рассказал, чему его научила работа в "Спартаке".

Футбол,Шамиль Газизов,Леонид Федун,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители