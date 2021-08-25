Раскрыт доход Газизова в "Спартаке"

"Заработная плата Газизова в "Спартаке" составляла 6 миллионов рублей ежемесячно. При этом последний платеж Газизовым был проведен на сумму 88 миллионов рублей. Маловероятно, что он представлял себе, что его зарплата так сильно выросла. Все его действия говорят о том, что он очень спешил. Кроме того, платежное поручение говорит о том, что общество никогда такое решение не одобряло", — сказала представитель "красно-белых" Завьялова во время заседания суда.