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Щесны попал в ДТП после матча с «Удинезе»

Евро-футбол.Ру
2 часа назад

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны попал в ДТП после матча с «Удинезе» (2:2), передаёт Corriere dello Sport. Напомним, что в той игре поляк допустил две результативные ошибки, из-за которых туринский клуб потерял очки.

Щесны попал в ДТП после матча с «Удинезе»
Фото: ReutersReuters

Как сообщает источник, сразу после матча вратарь отправился домой и по пути угодил в аварию. Отмечается, что виновником ДТП стал другой водитель, который не захотел уступать дорогу футболисту. В результате данного происшествия никто не пострадал.

Напомним, что в первом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе», ведя по ходу встречи со счетом 2:0. В следующем туре туринцы дома сыграют с «Эмполи».

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