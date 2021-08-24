Александр Григорян: "Российский футбол пропитан коррупцией"

«Надо меньше <...> [болтать], а больше работать. Бороться необходимо не с лимитом, а с коррупцией. Об этом я говорю буквально во всех интервью. Каждый квадратный метр нашего футбола пропитан коррупцией. Глупо полагать, что высшие эшелоны власти футбола не понимают и не знают ее масштабы. Думаю, они просто не знают, что делать с такой массовостью. Посадить всех в тюрьму? Вроде, не время сталинских репрессий», — приводит слова Григоряна «ВсеПроСпорт».