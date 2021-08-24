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Григорян: российский футбол пропитан коррупцией. Глупо думать, что власти не знают об этом

Газета.Ru
43 минуты назад

Бывший главный тренер «Тамбова» и «Анжи» Александр Григорян поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в чемпионате России.

Александр Григорян: "Российский футбол пропитан коррупцией"
Фото: Игорь ГореловИгорь Горелов

«Надо меньше <...> [болтать], а больше работать. Бороться необходимо не с лимитом, а с коррупцией. Об этом я говорю буквально во всех интервью. Каждый квадратный метр нашего футбола пропитан коррупцией. Глупо полагать, что высшие эшелоны власти футбола не понимают и не знают ее масштабы. Думаю, они просто не знают, что делать с такой массовостью. Посадить всех в тюрьму? Вроде, не время сталинских репрессий», — приводит слова Григоряна «ВсеПроСпорт».

Григорян считает, что отмена лимита пойдет на руку российским агентам, которые будут привозить в РПЛ африканцев, латиноамериканцев и футболистов с Балкан. Также специалист не понимает, каким образом отмена лимита сможет повлиять на развитие детско-юношеских школ или на квалификацию тренеров.

«Отмена лимита из одной области, где на российских игроках в несколько ступеней нагревались руки, перейдет на рынок иностранный. Но мы по-прежнему будем кормить иностранцев. Давайте хотя бы наших дармоедов будем кормить, какая разница? Так более патриотично», — сказал Григорян.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее стало известно, что на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) клубы высказываются по вопросу лимита на легионеров.

Футбол,Александр Григорян,
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