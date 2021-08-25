Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Путин поручил найти спонсора для клуба РПЛ

Газета.Ru
34 минуты назад

Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора для "Нижнего Новгорода" среди госкорпораций. Об этом сообщает "Коммерсант".

Путин поручил найти спонсора для клуба РПЛ
Фото: fcnn.rufcnn.ru

До тех пор, пока генеральный спонсор не будет найден, "Нижний" будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области.

Депутаты профильного комитета рассмотрели поправки, предложенные правительством региона, к закону о бюджете региона на 2021 год.

Согласно поправкам, "НН" получит 350 млн рублей дополнительно. Нижегородцы в пяти стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков заявил, что считает странной ситуацию, когда на праздничные мероприятия допускаются десятки тысяч людей, а на футбольных матчах действуют жесткие ограничения по заполняемости трибун.

В прошедшие выходные в Нижнем Новгороде состоялось празднование 800-летия в городе. На праздничных мероприятиях присутствовали десятки тысяч человек.

Футбол,Александр Кержаков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители