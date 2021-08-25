Путин поручил найти спонсора для клуба РПЛ

Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора для "Нижнего Новгорода" среди госкорпораций. Об этом сообщает "Коммерсант".

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До тех пор, пока генеральный спонсор не будет найден, "Нижний" будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области.

Депутаты профильного комитета рассмотрели поправки, предложенные правительством региона, к закону о бюджете региона на 2021 год.

Согласно поправкам, "НН" получит 350 млн рублей дополнительно. Нижегородцы в пяти стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков заявил, что считает странной ситуацию, когда на праздничные мероприятия допускаются десятки тысяч людей, а на футбольных матчах действуют жесткие ограничения по заполняемости трибун.