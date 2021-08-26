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"Манчестер Сити" договорился с "Ювентусом" о трансфере Роналду

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Португальский журналист Гонсалу Мендеш сообщил в своем Twitter, что английский «Манчестер Сити» договорился с туринским «Ювентусом» о трансфере Криштиану Роналду.

Роналду переходит в "Манчестер Сити"
Фото: ReutersReuters

«Роналду и «Манчестер Сити». Готово», — написал Мендеш.

36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Ранее «Манчестер Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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