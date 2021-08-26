Валуев:отмена лимита на легионеров "временная история"

"Отмена лимита — это временная история! За счет покупки дорогих игроков, может, мы и что-то улучшим. Но клубный футбол будет в отрыве от национальной сборной. А с другой стороны конкуренция всегда повышает желание расти. Получается палка о двух концах. Если у нас будут одни легионеры, то будем болеть за пришлых футболистов. Я сомневаюсь, что это добавит популярности нашему футболу", — цитирует Валуева "Спорт-Экспресс".