Валуев:отмена лимита на легионеров "временная история"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что отмена лимита на легионеров не решит проблемы российского футбола.
"Отмена лимита — это временная история! За счет покупки дорогих игроков, может, мы и что-то улучшим. Но клубный футбол будет в отрыве от национальной сборной. А с другой стороны конкуренция всегда повышает желание расти. Получается палка о двух концах. Если у нас будут одни легионеры, то будем болеть за пришлых футболистов. Я сомневаюсь, что это добавит популярности нашему футболу", — цитирует Валуева "Спорт-Экспресс".
Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "8+17", при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.
13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.
23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита "10+15", при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.
Ранее российский тренер Валерий Непомнящий назвал минусы возможной отмены лимита на легионеров.